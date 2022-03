Wrack gefunden : Taxi in Köln aus dem Rhein geborgen

In Köln ist ein Taxi aus dem Rhein geborgen worden. Foto: DPA

Ein Taxi ist am Montag in Köln aus dem Rhein geborgen worden. Das Auto war im Dezember in den Rhein gestürzt, eine erste Suche war erfolglos geblieben.



In Köln ist am Montag ein Taxi aus dem Rhein geborgen worden. Ein Boot des Technischen Hilfswerks (THW) hatte bei einer Übung etwas Unbekanntes gepeilt, das sich als Taxi-Wrack herausstellte. „So kam das Ganze zum Vorschein“, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei Duisburg.

Das Taxi war im Dezember in den Rhein gestürzt, der Fahrer (68) hatte sich retten können. Eine Suche blieb erfolglos. Nach Angaben der Polizei ist der Halter des Wagens für die Entsorgung des Fahrzeugwracks zuständig.

(dpa)