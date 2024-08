Zwei Schwerverletzte Taxifahrer soll in Köln gezielt vier Frauen angefahren haben

Ein Taxifahrer hat am Montagabend in Köln insgesamt vier Fußgängerinnen angefahren. Dabei soll er laut Zeugen absichtlich auf die Frauen zugefahren sein. Das berichtet die Polizei und die Staatsanwaltschaft Köln. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 44-jährige Taxifahrer mit seinem VW Passat um kurz nach 22 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Kleine Budengasse in Fahrtrichtung Alter Markt gefahren sein. Auf Höhe der Bechergasse in der Kölner Altstadt erfasste er frontal zwei Frauen (22 und 23 Jahre), die - aus Richtung Dom kommend - auf den Alter Markt gehen wollten.