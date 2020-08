Nach Badeunfall am Samstag : Tote im Rhein in Köln gefunden

Köln Mit Booten und einem Rettungshubschrauber war am Samstag eine vermisste junge Frau im Rhein gesucht worden. Nun wurde eine Leiche gefunden.

Am Rodenkirchener Rheinufer ist am Sonntag die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigt, handelt es sich dabei möglicherweise um die Person, die am Samstag bei einer aufwändigen Rettungsaktion gesucht worden war. Dabei waren auch Boote und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche hatte jedoch keinen Erfolg. Eine weitere in Not geratene 29-jährige konnte an der Stelle am Samstag gerettet werden.