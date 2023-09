Personenkontrollen der Bundespolizei Zwei gesuchte Männer in Troisdorf und Köln festgenommen

Am Dienstag haben Polizeibeamte am Hauptbahnhof Köln sowie am Bahnhof Troisdorf zwei Männer verhaftet. Gegen die beiden lag ein Haftbefehl vor. Wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtet, kontrollierten Einsatzkräfte gegen 10 Uhr einen 39-Jährigen bei einer allgemeinen Personenkontrolle am Hauptbahnhof Köln.