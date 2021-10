Überfall : Jagdszenen in Kölner Supermarkt: Mitarbeiter fassen Räuber

Jagdszenen in Kölner Supermarkt: Mitarbeiter fassen Räuber

Köln Ein 24-Jähriger hat in einem Kölner Supermarkt den Filialleiter mit einer Waffe bedroht und ihn anschließend geknebelt und gefesselt. Mitarbeiter verfolgten den Verdächtigen durch den Markt.

Dramatische Szenen am Montagmorgen in einem Kölner Supermarkt: Gegen 6.45 Uhr betrat nach Angaben der Polizei ein 24 Jahre alter Mann den Supermarkt, verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zum Büro des Filialleiters und zwang diesen dann mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe von Bargeld aus einem Safe. Dann fesselte und knebelte er den 37-Jährigen in dessen Büro und floh.