Schüsse auf Fahrzeug : Bewaffnete überfallen Geldtransporter in Köln

Köln Mehrere Täter haben am Freitagmorgen in Köln einen Geldtransporter überfallen und beschossen. Die Täter zündeten anschließend eines ihrer Fahrzeuge an und flüchteten mit einem weiteren Auto. Die Polizei ermittelt.



Mehrere Maskierte haben in Köln einen Geldtransporter überfallen. Zeugen hätten nach der Tat am Freitagmorgen im Stadtteil Marienburg von Schüssen berichtet, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Auch ob die Täter Beute machten, war zunächst unklar.

Nach Polizeiangaben stoppten die unbekannten Täter den Transporter gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Militärringstraße/Konrad-Adenauer-Straße. Als die Türen nicht geöffnet wurden, sollen nach Zeugenaussagen Schüsse gefallen sein. Wie viele Insassen in dem Geldtransporter waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Eines der beiden Täterfahrzeuge, einen blauen Renault, hätten die Unbekannten zurückgelassen und angezündet. Die Täter flohen mit einem dunklen Mercedes Vito über die Konrad-Adenauer-Straße in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndete am Morgen großräumig nach den Tätern. Der Tatort wurde abgesperrt, die Spurensicherung war vor Ort. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de um Hinweise.

