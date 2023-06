Polizei sucht Zeugen Unbekannte versuchen erfolglos Geldautomaten zu sprengen

Köln · In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten an der Bonner Straße in Köln-Bayenthal aufzusprengen. Dabei wurde die dortige Postbank-Filiale zwar leicht beschädigt, die Tatverdächtigen flohen aber offenbar ohne Beute.

08.06.2023, 14:21 Uhr

Die drei flüchtigen Tatverdächtigen versuchten erfolglos einen Geldautomaten zu sprengen. Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch





In der Nacht zum Donnerstag, gegen 1.00 Uhr, haben drei Unbekannte versucht, einen Geldautomaten an der Bonner Straße zu sprengen und dabei eine Filiale der Postbank leicht beschädigt. Dies teilte die Polizei mit. Erbeuten konnten die Tatverdächtigen aber offenbar nicht und entfernten sich nach dem Sprengversuch über den Bayenthalgürtel in Richtung Rheinufer. Zeugenaussagen zufolge sollen die drei Flüchtigen zwischen 17 und 19 Jahre alt sein. Der erste Tatverdächtige wurde als circa 1,65 Meter groß, dicklich, mit dunklen, kinnlangen Haaren beschrieben und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Ein zweiter Flüchtiger soll etwa 1,80 Meter groß und sehr schmal sein und eine auffällige große Nase haben, sowie einen Oberlippenbart tragen. Der letzte Unbekannte soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und ebenfalls eine schmale Statur haben. Die Polizei Köln bittet um weitere Zeugenaussagen zum Vorfall und den beschriebenen Tatverdächtigen. Hinweise können telefonisch unter der 0221 229-0 und per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gegeben werden.

(ga)