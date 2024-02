Belohnung von 5000 Euro für Hinweise Unbekannte legen Feuer an Waschstraße in Köln

An einer Waschstraße im Kölner Stadtteil Rondorf haben Unbekannte versucht, Feuer zu legen. Die Tat geschah in der Nacht von Samstag, 11. Februar, auf Montag, 12. Februar gegen 4.15 Uhr. Betroffen war eine LKW-Waschanlage an der Straße Am Eifeltor in Rondorf. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern. Das geschädigte Unternehmen hat eine Belohnung ausgerufen.