62-Jährige starb wenige Tage später : Polizei sucht Fahrer eines SUV mit Kennzeichen SU, der Frau angefahren haben soll

Köln-Dellbrück In Köln hat am 16. August ein bisher unbekannter SUV-Fahrer oder eine -Fahrerin eine 62-jährige Frau angefahren und sich danach vom Unfallort entfernt. Passanten fanden die Frau wenige Tage später tot auf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Köln-Dellbrück im Grafenmühlenweg soll am 16. August ein bisher unbekannter Autofahrer eine 62-jährige Frau angefahren haben, die wenige Tage später von Passanten tot aufgefunden wurde. Wie die Polizei Köln mitteilte, soll der Fahrer eines blauen SUVs mit Siegburger Kennzeichen gegen 16.30 Uhr die Frau in Höhe des Kiosks angefahren und sich danach in unbekannte Richtung entfernt haben. Ob die 62-Jährige zu diesem Zeitpunkt zu Fuß oder mit einem Fahrrad unterwegs gewesen ist, sei bisher unklar.