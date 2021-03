Überfall in Köln : Unbekannter sticht 34-Jähriger mit Messer ins Bein

Am Samstagabend ist in Köln eine Frau überfallen worden. Foto: DPA (Symbolfoto)

Köln Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Köln eine 34-Jährige überfallen und ihr dabei vermutlich mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Die Polizei bittet um Hinweise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

In Köln hat ein Unbekannter eine 34-Jährige am Samstagabend mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei erläuterte, war die Frau um 19.50 Uhr auf der Ennenstraße im Stadtteil Ehrenfeld unterwegs, als sich der unbekannte Mann ihr auf der Höhe der Horserstraße in den Weg stellte und dann von ihr Geld forderte.

Die Kölnerin wehrte sich und schlug ihm ins Gesicht. Daraufhin stach ihr der Unbekannte mutmaßlich mit einem Messer in den Oberschenkel und lief in Richtung der Heidemannstraße davon.

Der Unbekannte soll laut Mitteilung eine Halbglatze mit wenigen schwarzen Haaren haben, etwa 50 bis 60 Jahre alt sein und mit einer auffällig tiefen, kratzigen Stimme gesprochen haben. Bei dem Überfall auf die 34-Jährige trug der Mann dunkle Kleidung.