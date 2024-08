Zusammenstoß bei Köln Autofahrer bei Unfall auf A59 lebensgefährlich verletzt

Köln · Bei einem Unfall an einem Stauende an der A59 bei Köln ist am Donnerstagvormittag zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Wegen Bergungsarbeiten war nur eine Spur frei.

22.08.2024 , 15:15 Uhr

Bei einem Unfall am Ende eines Staus auf der A59 bei Köln wurde ein 62-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner





Von Chantal Dötsch