Unfall in Köln : Sechs Autos stoßen während Hochzeitskolonne zusammen

Köln Als das vordere Auto einer Hochzeitskolonne in Köln an einer Ampel bremste, fuhren die restlichen fünf Fahrzeuge der Hochzeitsgesellschaft auf. Der Unfall blockierte die gesamte Straße, zwei Männer wurden verletzt.

Sechs Autos einer Hochzeitsgesellschaft sind in Köln aufeinander gefahren und zwei Männer wurden dabei leicht verletzt. Die Autos hatten am Samstagnachmittag eine Kolonne gebildet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als das erste Auto an einer Ampel bremste, fuhren die restlichen fünf Autos auf.