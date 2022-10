Hinweise auf Waffen : Spezialkräfte öffnen gewaltsam Wohnung eines 91-Jährigen in Köln

Spezialkräfte öffnen gewaltsam Wohnung eines 91-Jährigen in Köln

Köln Spezialeinheiten der Kölner Polizei haben am Dienstag eine Wohnung gewaltsam geöffnet und einen 91-Jährigen herausgeführt. Zuvor hatte es Hinweise auf Waffen bei dem Mann gegeben.

Nach Hinweisen auf Waffen durch den Rettungsdienst der Feuerwehr haben Spezialeinheiten der Polizei im Kölner Stadtteil Mülheim eine Wohnung gewaltsam geöffnet und den 91 Jahre alten Bewohner herausgeführt. Am Dienstagvormittag habe es im Zusammenhang mit einem Rettungseinsatz zunächst Hinweise auf Waffen in der Wohnung des Rentners gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatte der 91-Jährige gegen 11 Uhr die Rettungskräfte wegen einer Fußverletzung selbst gerufen. Während des Einsatzes habe er Angaben zu Waffen in seiner Wohnung gemacht, so dass die Rettungskräfte sich zurückzogen und die Polizei alarmierten. Die umstellte dann das Gebäude und bereitete den Zugriff vor.