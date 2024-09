Tatverdächtiger weiterhin gesucht Polizei veröffentlicht Fahndungsbild nach Detonation in Köln

Einen Tag nach der Explosion an einem Gebäude in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Das sagte ein Polizeisprecher. Grundlage seien „Aufzeichnungen der polizeilichen Videobeobachtung“. Demnach sei von Vorsatz auszugehen, hatte die Polizei mitgeteilt. Der Gesuchte solle mit der Tat in Zusammenhang stehen und nach der Detonation weggelaufen sein.