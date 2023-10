Verfolgung durch Innenstadt in Köln Mann flüchtet im Firmenwagen-Benz vor Polizei

Bereitschaftspolizisten wollten gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen einen Streit am Hohenzollernring in Köln schlichten. Das Einsatzblaulicht hat ein vorbeifahrender Mercedes-Fahrer jedoch auf sich bezogen, woraufhin er stark beschleunigte und flüchten wollte. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.