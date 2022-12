Polizei sucht Zeugen : Mehrere verletzte Personen nach Messerangriffen in Köln

Symbolbild Foto: dpa/Fabian Strauch

Köln Bei Auseinandersetzungen in der Kölner Innenstadt sind zwei junge Kölner verletzt worden. Ein 47-jähriger Mann liegt nach einem Messerangriff am Freitagmorgen im Krankenhaus, ein Jugendlicher ebenfalls.



Gegen 19.10 Uhr am Donnerstagabend hat ein 15-Jähriger einen 14-jährigen Jungen mit einem Messer in der Kölner Innenstadt angegriffen. Kurz nach dem Angriff konnten die Polizisten einen 15 Jahre alten Verdächtigen stellen. Der 15-jährige Jugendliche soll nach einem Streit mit dem 14-jährigen diesen geschlagen und mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Das Opfer kam stationär in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige lässt sich von einem Rechtsanwalt vertreten.

Gegen 0.20 Uhr sollen drei junge Erwachsene im Alter von 21 bis 23 Jahren in der Kölner Innenstadt von zwei schwarzhaarigen Männern, in Begleitung von zwei jungen Frauen, provokativ angesprochen worden sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei trugen die Angreifer schwarze Daunenjacken mit Fellkragen an den Kapuzen. Nach einer kurzen Auseinandersetzung soll der größere und kräftigere der beiden Männer ein Messer gezückt und einen der 23-Jährigen verletzt haben. Die verletzte Person wurde in einer Klinik ambulant behandelt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu beiden Sachverhalten, insbesondere zu den unbekannten Angreifern in Daunenjacken. Zeugen, die die Taten beobachtet haben, können sich an die 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de wenden.

In Köln Höhenberg ist am frühen Freitagmorgen ein 47-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand für den 47-Jährigen nicht, so die Kölner Polizei.

Die Polizisten nahmen einen 34 Jahre alten Kölner noch am Tatort fest und konnten ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Anwohner hatten gegen sieben Uhr die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, nachdem der verletzte Mann aus der Wohnung geflüchtet und unweit des Tatortes auf der Frankfurter Straße liegend gefundnen worden war. Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.

(ga)