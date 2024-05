Vermisste Dreijährige wieder gefunden Polizei nimmt 70-jährigen Tatverdächtigen in Köln-Kalk fest

Wie die Polizei Köln bereits am Samstagvormittag mitteilte hätten Einsatzkräfte das Mädchen am Morgen in der Wohnung aufgefunden. Wie das Mädchen nach seinem Verschwinden am Freitagabend dorthin gelangt sei, war noch unklar, sagte ein Polizeisprecher weiter. Das Kind sei nicht allein in der Wohnung gewesen. Angaben zu weiteren Personen machte ein Sprecher der Kölner Polizei zunächst nicht. „Ob sich Straftaten zum Nachteil des Mädchens ereignet haben, müssen die Ermittlungen zeigen“, hieß es. Sie sei augenscheinlich unverletzt.