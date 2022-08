Fahndung zurückgerufen : Vermisste 16-Jährige in Belgien wieder aufgetaucht

Update Köln Die Polizei Köln hatte nach einer 16-Jährigen gesucht, die seit einem Ausflug in den Kölner Dom vermisst wurde. Nun ist die Jugendliche wohlbehalten in Belgien wieder aufgetaucht.

Am Dienstag, 9. August, war eine 16-Jährige mit ihrer Familie zu einem Ausflug in den Dom nach Köln gereist und dort nach Aussagen ihrer Familie in den Menschenmassen verschwunden. Die Familie wandte sich daraufhin an die Polizei.