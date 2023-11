Angriff in Köln-Ehrenfeld Polizei nimmt Mann nach versuchter Vergewaltigung fest

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Köln-Ehrenfeld einen 31-jährigen Mann festgenommen, der zuvor eine Frau vergewaltigen wollte. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Demnach soll der Verdächtige gegen 6.30 Uhr die Frau an der Heliosstraße in einen Hinterhof gezerrt, sie zu Boden gebracht, geschlagen und versucht haben, sie zu vergewaltigen.