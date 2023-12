Auf frischer Tat erwischt 26-Jähriger versucht Frau in Köln zu vergewaltigen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr soll ein 26-jähriger Mann versucht haben, eine Frau in der Sebastianstraße in Köln-Niehl zu vergewaltigen. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Köln am Montag mitteilen, soll der Mann die Frau in der Nähe der Endhaltestelle der KVB zu Boden gerissen und unter ihre Bekleidung gegriffen haben.