Kurioser Fall in Köln : Versuchter Tauschhandel mit der Polizei geht nach hinten los

Die Polizei hatte es am Montag in Köln mit einem kuriosen Fall zu tun. Foto: dpa/David Inderlied

Köln Ein 20-Jähriger wurde am Montag in Köln von der Polizei verfolgt und entkam. Dabei verlor er zwei Handys. Um diese zurückzubekommen, schlug er einen kuriosen Tauschhandel vor - und scheiterte damit.

In Köln hat am Montag ein 20-jähriger Mann versucht, einen Tauschhandel mit der Polizei durchzuführen. Am Ende des Tages wurden Hinweise auf Drogenhandel und eine Schusswaffe in seinem Haus sichergestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.