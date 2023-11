Fahndungserfolg für Polizei in Köln Vier Festnahmen nach mehreren Raubdelikten in Kölner Innenstadt

Nach mehreren Raubtaten in der Innenstadt haben Einsatzkräfte der Polizei Köln und der Bundespolizei am Sonntagmorgen vier Verdächtige in Tatortnähe festgenommen. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, um kurz nach 4 Uhr einen 27 Jahre alten Gummersbacher auf der Hohe Straße unter Vorhalt eines Messers beraubt zu haben. Neben Handy und Geldbörse als Beute sollen sie ihn dazu gezwungen haben, an einem Geldautomaten einen vierstelligen Bargeldbetrag abzuheben und zu übergeben. Zeugen des Vorfalls riefen die Polizei.