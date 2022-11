Polizei sucht Zeugen : Unbekannte schießen mehrfach auf Café in Köln

Unbekannte schießen mehrfach auf Café in Köln

Köln Bisher unbekannte Täter haben sieben Schüsse auf ein Café in Köln-Vingst abgegeben. In dem Café sollen zu dem Zeitpunkt auch Personen gewesen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Kölner Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht auf den 11. November mitbekommen haben, wie in Köln-Vingst auf ein Café geschossen wurde. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass gegen Mitternacht unbekannte Täter auf ein Café in der Lustheider Straße geschossen haben sollen.