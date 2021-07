Trauerfeier auf dem Nordfriedhof : Vor Babyklappe gefundener toter Säugling wird beerdigt

Der in einer Babyklappe gefundene Säugling soll nun beerdigt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Köln Ein totes Baby wurde vor einer Babyklappe in Köln gefunden. Der Säugling soll nun beerdigt werden. Eine Mordkommission ermittelt weiter.

Nach der Entdeckung eines toten Babys vor der Babyklappe eines Frauenhauses in Köln soll der Säugling am Donnerstag bestattet werden. Auf dem Nordfriedhof soll es eine Trauerfeier geben, sagte ein Sprecher der Stadt Köln am Montag. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.