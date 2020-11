Vorgebirgsstraße in Köln : Mann mit lebensgefährlichen Schnittverletzungen auf Straße gefunden

In Köln wurde ein Mann mit Schnittverletzungen in der Innenstadt gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Köln Am Donnerstagmorgen hat ein Zeuge in der Innenstadt von Köln einen Mann mit schweren Schnittverletzungen gefunden. Die Rettungskräfte wurden in die Vorgebirgsstraße gerufen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kriminalpolizei in Köln ermittelt nach dem Fund eines noch nicht identifizierten Mannes in der Vorgebirgsstraße. Der Unbekannte wurde von einem Zeugen am Donnerstagmorgen entdeckt und hatte mehrere Schnittverletzungen. Laut Polizeimitteilung befindet sich der Mann in Lebensgefahr.