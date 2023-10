Kampfjets über Köln Bundeskanzler Scholz bei Militärübung in Köln-Wahn

Köln-Wahn · Die Bundeswehr zeigt Bundeskanzler Olaf Scholz am Militärflughafen in Köln-Wahn, was sie leisten kann. Auch einen möglichen Konflikt mit Russland spielt die Bundeswehr durch.

23.10.2023, 13:23 Uhr