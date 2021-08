Weltkriegsbombe wird am Dienstag entschärft : 800 Menschen werden nach Bombenfund in Köln evakuiert

In Köln wurde auf einer Baustelle eine Weltkriegsbombe entdeckt. Am Dienstag soll sie entschärft werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Köln In Köln werden am Dienstagmorgen rund 800 Menschen aufgrund eines Bombenfunds evakuiert. Die englische Fliegerbombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt und sorgt nun unter anderem dafür, dass Krankenhauspatienten verlegt werden.

Bei Bauarbeiten in Köln-Lindenthal ist am Montagmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die englische Fliegerbombe soll am Dienstag entschärft werden. Wie die Stadt Köln mitteilte, werde eine Gefahrenzone im Bereich Hohenlind eingerichtet, die voraussichtlich ab 9 Uhr abgesperrt und evakuiert wird. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt Köln bereiteten sich gegenwärtig bereits auf den Einsatz am Dienstagmorgen vor. Der Fundort der Bombe wird bis zur Entschärfung bewacht.