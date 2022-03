Evakuierungen beginnen Donnerstagmorgen : Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Köln-Bayenthal gefunden

Köln Eine Fünf-Zentner-Bombe ist am Mittwoch in Köln-Bayenthal gefunden worden und soll am Donnerstag entschärft werden. Zuvor beginnen ab 7 Uhr die Evakuierungsmaßnahmen im Gefahrenbereich.



Bei Bauarbeiten wurde am späten Mittwochnachmittag in Köln-Bayenthal ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich hierbei um eine britische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder.

Die Fliegerbombe wird in der Nacht vor Ort gesichert und soll am Donnerstag, 31. März, entschärft werden. Dafür muss rund um die Bonner Straße/Annastraße der Gefahrenbereich - etwa 300 bis 400 Meter in alle Himmelsrichtungen - abgesperrt und ab 7 Uhr evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort. Der endgültige Evakuierungsbereich wird noch bestimmt. Rund 7400 Anwohner müssen dann ihre Häuser und Wohnungen wegen der Entschärfung verlassen.

Außerdem sind auch viele Mitarbeiter von Unternehmen, Arztpraxen und Dienstleistern betroffen, die ihre Arbeitsplätze verlassen müssen.

Der erste Klingelrundgang des Ordnungsamtes der Stadt Köln beginnt am morgigen Donnerstag um 7 Uhr.

Weitere Informationen – vor allem hinsichtlich des Betriebs von Schulen, Kitas und anderer Einrichtungen – sollen noch im Lauf des heutigen Mittwochabend bekanntgegeben werden. Auch über Anlaufstellen für Betroffene soll dann informiert werden.

