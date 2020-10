7200 Menschen müssen Wohnungen verlassen : Weltkriegsbombe soll in Köln-Klettenberg gesprengt werden

Bei Bauarbeiten in Köln-Klettenberg wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Zucchi

Update Köln Am Dienstagmittag wurde in Köln- Klettenberg eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Weil sie nicht entschärft werden könne, soll die Bombe noch in der Nacht gesprengt werden. Teile der Luxemburger Straße sind gesperrt.



Bei Bauarbeiten in Köln-Klettenberg an der Luxemburger Straße ist am Dienstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie die Stadt Köln mitteilte, soll die zehn Zentner schwere Bombe noch am Dienstag entschärft werden. Alle Gebäude in einem Radius von 500 Metern um den Fundort herum müssen evakuiert werden. Gegen 19.50 Uhr wurde verkündet, dass die Bombe nicht entschärft werden könne und daher gesprengt werden müsse.

Rund 7200 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Bislang seien 64 Krankentransporte erforderlich gewesen, 104 Personen hätten sich in der Anlaufstelle eingefunden. Zwei positive Corona-Fälle und neun Corona-Verdachtsfälle seien außerdem ermittelt worden. Diese Personen wurden laut Stadt isoliert evakuiert und untergebracht. Eine „renitente Familie“ sei von der Polizei aus ihrer Wohnung geholt worden.

Ursprünglich sollte die Fliegerbombe schnellstmöglich entschärft werden. Regen und die einsetzende Dunkelheit erschweren die Arbeit des Kampfmittelbeseitigungsdienst zusätzlich, teilt die Stadt Köln mit. Gegen 19.50 Uhr teilte die Stadt schließlich mit, dass sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu einer Sprengung in der Nacht entschlossen hatte.

Die Luxemburger Straße ist zwischen der Sülzburgstraße und Militärringstraße derzeit gesperrt. Die Stadt Köln rät dazu, den gesamten Bereich großräumig zu umfahren. Betroffen von der Sperrung sind auch die KVB-Linie 18 und die Buslinie 142. Die Linie 13 fährt auf dem normalen Linienweg aus Ehrenfeld bis „Zülpicherstraße/Gürtel“, von dort bis zur Endhaltestelle der Linie 9 („Hermeskeiler Platz“ in Sülz).

Genauso soll der Luftraum über diesem Bereich für den Zeitraum der Entschärfung kurzfristig gesperrt werden.

Eine Anlaufstelle für Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen müssen, wird im Südstadion eingerichtet. Ein Pendelverkehr holt Betroffene an der Ecke von Sülzgürtel und Luxemburger Straße ab und bringt sie von dort direkt zum Stadtion.

(ga)