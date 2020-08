Köln : Frau rettet sich mit Sprung aus dem Fenster vor Ehemann

Ein Mann soll seine Ehefrau in Köln angegriffen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Eine Frau ist am Mittwoch in Köln offenbar von ihrem Ehemann schwer im Gesicht verletzt worden. Sie rettete sich letztlich mit einem Sprung aus dem Fenster vor dem 36-Jährigen.

Am Mittwochmorgen kam es mutmaßlich zu einem Fall von häuslicher Gewalt in der Esch-zur-Alzette-Straße in Köln-Widdersdorf. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 36-Jähriger nach ersten Erkenntnissen seiner 30-jährigen Ehefrau im Treppenhaus aufgelauert haben. Er soll ihr tiefe Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben.