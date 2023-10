Mordkommission ermittelt 51-Jähriger in Köln-Worringen tödlich verletzt

Ein 51-Jähriger ist am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Worringen tödlich verletzt worden. Gegen 21 Uhr alarmierte eine 39-Jährige Anwohnerin die Polizei zur Neusser Landstraße. Bei ihrem Notruf gab die Frau nach Angaben der Polizei an, ein Hausnachbar habe ihren 51-jährigen Lebensgefährten getötet.