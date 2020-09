Raub in Köln : Unbekannter bedroht Wettbüro-Mitarbeiter mit Schusswaffe

Köln Am Freitag ist ein Wettbüro in Köln-Worringen überfallen worden. Der Täter bedrohte einen Mitarbeiter des Wettbüros mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Tatverdächtigen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überfiel ein Mann das Spiellokal am Freitagabend gegen 21 Uhr mit einer schwarzen Schusswaffe. Mit dieser bedrohte er einen 19-jährigen Mitarbeiter. Er musste die Tageseinnahmen in einen vom Täter mitgebrachten schwarzen Rucksack packen, anschließend sperrte der Unbekannte ihn in einen Toilettenraum. Der Mitarbeiter befreite sich selbst und rief die Polizei.