Umzug am Freitag : Wurstbude aus Kölner „Tatort“ zieht ins Freilichtmuseum

Die früheren Wurstbuden Betreiber Ralf Jäger-Vosen und Eva Vosen mit Dietmar Bär alias Tatort-Kommissar Freddy Schenk. Foto: Christoph Meurer

Köln An einer Wurstbude vor der Kölner Dom-Kulisse haben die „Tatort“-Kommissare Ballauf und Schenk so manchen Fall besprochen. Am Freitag zog der berühmte Imbisswagen ins Museum.

Abschied aus Köln: Die berühmte Wurstbude aus dem Kölner Tatort hat am Freitag ihre Reise ins Freilichtmuseum Kommern angetreten.

Die Bude stand 13 Jahre lang nahe dem Kölner Schokoladenmuseum und zog zahlreiche Touristen an. Für die Dreharbeiten wurde sie jeweils auf die andere Rheinseite geschafft - mit dem Dom im Hintergrund. Nun gibt der Betreiber seine „Wurstbraterei“ aus Altersgründen auf.