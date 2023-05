Am Flughafen Köln/Bonn Kölner Zoll stellt über Pfingsten Drogen im Wert von 341.000 Euro sicher

Der Kölner Zoll hat am langen Pfingstwochenende zahlreiche Funde bei Kontrollen am Flughafen Köln/Bonn gemacht. Dies teilte die Behörde am Mittwoch mit. Gefunden wurden unter anderem sieben Kilogramm Marihuana, fast sieben Kilogramm Ketamin und rund ein Kilogramm Haschisch. Getarnt waren die Drogen als Kaffeepulver oder wurden in Sportschuhen oder Spielzeugfiguren versteckt. Der geschätzte Verkaufswert der rund 15 Kilogramm Rauschmittel soll bei mehr als 341.000 Euro liegen.