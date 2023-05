Großeinsatz in Köln-Zollstock Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Wohnhaus

Köln · Am Mittwochabend mussten die Feuerwehren in Köln zu einem Großeinsatz in den Stadtteil Zollstock ausrücken. Aus einem brennenden Wohnhaus wurde ein Bewohner per Drehleiter gerettet.

03.05.2023, 22:08 Uhr

Symbolbild. Foto: dpa/Robert Michael





Gegen 20.30 Uhr am Mittwochabend wurden mehrere Feuerwehren in Köln alarmiert. Im Stadtteil Zollstock in der Vorgebirgstraße stand eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Das Feuer drohte laut Einsatzleitung auf die darüber liegenden Wohnungen überzugreifen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte berichteten Anwohner, dass sich noch Personen in der Dachgeschosswohnung aufhalten würden. Unter Atemschutz begangen zwei Rettungstrupps umgehend die Suche nach den Bewohnern. Wie sich herausstellte befand sich tatsächlich noch eine Person in der Wohnung im Dachgeschoss. Eine Drehleiter kam zum Einsatz, mit der schließlich die Person nach draußen gerettet wurde. Alle anderen Bewohner konnten eigenständig und unverletzt das Haus verlassen. Auch das Feuer war kurze Zeit später gelöscht. Bisher spricht die Einsatzleitung von einer leicht verletzten Person. Der Verkehr auf der Vorgebirgsstraße war durch den Einsatz rund um den Brandort erheblich beeinträchtigt. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit der Brandsicherung und der Suche nach möglichen Glutnestern beschäftigt. Voraussichtliches Ende des Großeinsatzes wird für etwa 23 Uhr angegeben.

(ga)