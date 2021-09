Affen, Faultiere und Papayabaum : Kölner Zoo eröffnet Südamerikanische Dschungelwelt neu

Köln Nach der Renovierung können Besucher im Auerhaus das Leben im südamerikanischen Dschungel ansehen. Ein Steg führt nun durch die erste Baumetage.

Auge in Auge mit Faultieren, Affen und Vögeln - so können die Besucher der Dschungelerlebniswelt „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ nun wieder das denkmalgeschützte Haus im Kölner Zoo erleben. Innerhalb von 28 Monaten hat der Zoo mit finanzieller Hilfe das Südamerikahaus saniert.

In der Sanierungszeit, ist laut der Mitteilung des Zoos eine begehbare mittel- und südamerikanische Dschungelwelt entstanden. Das tropische Tierparadies wurde heute eröffnet. Ab sofort können Tierliebhaber im Kölner Zoo großschnäblige Tukane bestaunen, den Bewegungen der Salzkatzen folgen und, in sicherer Entfernung, Piranhas erspähen. Botanische Kostbarkeiten und Raritäten wie Kakao- und Breiapfelbaum, Kaffeestrauch und seltenen Bromelien sind ebenso im kernsanierten historischen „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ des Kölner Zoos zu sehen.

Außen ein Denkmal von 1899

Gänzlich neue Dimensionen hätten sich durch den Aufbruch der Bodendecke und den Einbau eines Steges in der ersten Baumetage ergeben. Bei Innenarchitektur, Strukturierung und Bepflanzung hatte man das ehrgeizige Ziel, die Besucher möglichst nah an die Tiere heranzubringen – ohne diese in ihrem natürlichen Verhalten zu stören.