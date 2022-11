Unfall in Köln : Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Straßenbahn

Köln In Köln-Sülz sind am Dienstagabend ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurden fünf Personen teils schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Köln-Sülz auf der Luxemburger Straße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach ersten Zeugenbefragungen der Fahrgäste durch die Polizei bog der Fahrzeugführer gegen 19.15 Uhr in Höhe der Universitätsstraße in die Luxemburger Straße ein, wo er mit einer sich dort befindenden Stadtbahn der Linie 18 kollidierte. Das teilte die Polizei mit.