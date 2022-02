Gefährliche Körperverletzung : Zwei Männer am Kölner Hauptbahnhof auf die Gleise gestoßen

Am Kölner Hauptbahnhof hat es am Wochenende mehrere Fälle schwerer Körperverletzung gegeben. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Am Wochenende hat es am Kölner Hauptbahnhof mehrere Vorfälle schwerer Körperverletzung gegeben. In zwei Fällen fielen dabei Menschen in den Gleisbereich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Karnevals-Wochenende hat es in Köln gleich drei gefährliche Körperverletzungen am Hauptbahnhof gegeben. In zwei Fällen fielen Menschen dabei auf das Gleisbett. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

In einem ersten Fall war ein 20-Jähriger in der Nacht auf Samstag an Gleis 11 nach eigenen Angaben mit einem Schlagstock geschlagen worden. Die Polizei hat dazu Zeugen vernommen und Videos ausgewertet.

Später in der Nacht gegen 3.40 Uhr sei ein 49-jähriger Mann aus Siegburg an Gleis 10 in das Gleisbett gestoßen worden. Vorausgegangen sei ein Streit mit dem Kontrahenten um Kleingeld und Zigaretten. Der Unbekannte habe ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, worauf der Siegburger auf die Gleise stürzte. Ein Zeuge half ihm aus dem Gleisbett heraus. Alle Beteiligten seien danach Richtung Siegburg gefahren, verloren sich dabei aber aus den Augen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem sollen Überwachungsvideos ausgewertet werden.

Am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr habe es dann eine Prügelei am Bahnsteig 9 gegeben. Wie Zeugen mitteilten, sei ein 33-Jähriger aus Nörvenich von einem 24-Jährigen aus Essen ins Gesicht geschlagen worden und anschließend in den Gleisbereich gestoßen worden.Der Mann aus Nörvenich stieg aus dem Gleisbereich und schlug gemeinsam mit seinem 24-jährigen Bruder auf den Angreifer und dessen 25-jährigen Begleiter ein. Überwachungsvideos zeigten, dass die vier Männer sich bereits zuvor geprügelt hatten. Alle Beteiligten waren laut Polizei betrunken.

(ga)