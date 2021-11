Auseinandersetzung in Köln : Zwei Männer bei Streit in Hotel schwer verletzt

Köln Bei einer Auseinandersetzung in einem Kölner Hotel sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 34-Jähriger befand sich zeitweise in Lebensgefahr.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Kölner Hotel sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger erlitt Schnittverletzungen an der Hand, ein 34-Jähriger war aufgrund von Stichverletzungen vorübergehend in Lebensgefahr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.