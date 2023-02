Mordkommission ermittelt : Zwei Tote in Kölner Wohnhaus entdeckt

Köln In einem Wohnhaus in Köln-Lindenthal sind zwei Tote entdeckt worden. Ein 43-Jähriger soll erst seine Frau und dann sich selbst umgebracht haben. Die Mordkommission ermittelt.

Ein 43-Jähriger soll in Köln seine ein Jahr jüngere Frau umgebracht haben. Den Spuren zufolge habe der Mann sich anschließend selbst getötet, teilte die Kölner Polizei am Mittwoch mit. Die Leichen der Eheleute waren am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Köln-Lindenthal entdeckt worden.