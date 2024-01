Flüchtlingsunterkunft in Köln-Bayenthal Zwei Menschen müssen nach Brand ins Krankenhaus

Köln · Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Köln-Bayenthal sind am Freitagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

26.01.2024 , 13:20 Uhr

Die Feuerwehr löschte am Freitagmorgen ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied





In Köln-Bayenthal hat es am frühen Freitagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 5.45 Uhr meldeten Mitarbeitende der Einrichtung nach Angaben der Stadt Köln den Brand in einem der Container. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Sicherheitsdienst die Unterkunft bereits geräumt und das Feuer mit Feuerlöschern bekämpft. Im Erdgeschoss brannte noch ein Bett und die betroffenen Container waren stark verraucht. Die Einsatzkräfte leiteten umfangreiche Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen ein. Insgesamt 15 Personen meldeten sich mit Atemwegsbeschwerden, sodass weitere Rettungswagen und Notärzte zur Einsatzstelle ausrückten. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 8 Uhr konnte der Einsatz beendet werden, teilt die Stadt mit. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 56 Kräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(ga)