Prozess in Köln : Zwölf Jahre Haft für Priester U. wegen Kindesmissbrauchs

Missbrauchsprozess in Köln : Priester U. wird nach Zeugenaussage im Gericht verhaftet Der wegen Missbrauchs angeklagte katholische Priester U. des Erzbistums Köln ist in Untersuchungshaft. Der Priester, dem auch sexueller Missbrauch in einem Pfarrhaus in Alfter vorgeworfen wird, war im Gerichtssaal festgenommen worden.