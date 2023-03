Entscheidung der städtischen Bäder Dürfen Frauen in Kölner Bädern bald „oben ohne“ schwimmen?

In Kölner Schwimmbädern dürfen Frauen künftig auch „oben ohne“ schwimmen. Die Haus- und Nutzungsordnung werde zum 1. April entsprechend geändert, teilte eine Sprecherin der städtischen Köln-Bäder GmbH am Mittwoch auf Anfrage mit. Das Thema sei in vielen Städten – so auch in Köln – intensiv diskutiert worden, erläuterte sie zur Begründung. „Offenbar gibt es ein sich veränderndes gesellschaftliches Bewusstsein, dem wir hier Rechnung tragen.“