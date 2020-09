Rettung aus 45 Metern Höhe : Feuerwehr seilt Frau nach Notfall am Kölner Dom ab

Feuerwehr seilt Frau nach Notfall am Kölner Dom ab

Köln Im Glockenstuhl im Südturm des Kölner Doms hat eine Frau am Samstagabend einen medizinischen Notfall erlitten. Über das enge Treppenhaus konnten die Wehrleute die Frau jedoch nicht nach unten bringen.

Spektakulärer Einsatz am Kölner Dom: Die Feuerwehr hat am Samstagabend eine Frau aus 45 Metern Höhe an der Nordfassade des Doms abgeseilt. Grund für die Höhenrettung war ein medizinischer Notfall.