Fahndung der Polizei Zwei Männer überfallen Touristen am Kölner Dom

Gegen 6.40 Uhr sollen die beiden Männer den 34 Jahre alten Touristen am Heinrich-Böll-Platz am Kölner Dom angesprochen haben, teilte die Polizei mit. Dann soll einer der Männer den 34-Jährigen unvermittelt angegriffen und niedergeschlagen haben. Die Angreifer stahlen das Portemonnaie des Mannes und liefen in Richtung Roncalliplatz davon. Polizisten fanden den 34-Jährigen mit Gesichtsverletzungen am Boden liegend. Rettungskräfte behandelten den Mann vor Ort.