Kölner Erzbischof : Staatsanwaltschaft Köln ermittelt nicht gegen Woelki

Köln Die Kölner Staatsanwaltschaft sieht bei Kardinal Rainer Maria Woelki kein strafbares Handeln. Ermittlungen gegen den Erzbischof von Köln würden deshalb nicht eingeleitet, sagte am Dienstag Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn.

Wie bei allen Strafanzeigen sei auch in diesen Fällen geprüft worden, ob „zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ für ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Erzbischofs vorlagen, erläuterte Willuhn. „Und das haben wir nicht feststellen können.“ Deshalb dürfe die Staatsanwaltschaft nicht in Ermittlungen eintreten. Die Anzeigenerstatter seien entsprechend unterrichtet worden. Diese können die Bescheide anfechten. Dann müsste gegebenenfalls die Generalstaatsanwaltschat als vorgesetzte Behörde darüber entscheiden, ob über die Nichtaufnahme der Ermittlungen korrekt entschieden wurde.

Kölner Erzbistum will nun doch Einblick in Gutachten geben

Nach heftiger Kritik an Kardinal Woelki : Kölner Erzbistum will nun doch Einblick in Gutachten geben

Woelki gab ein alternatives Gutachten bei der Kanzlei Gercke und Wollschläger in Auftrag, das am 18. März öffentlich vorgestellt werden soll. Am 25. März wird zudem das Erzbistum das ursprünglich in Auftrag gegebene Gutachten zur Einsichtnahme nach Voranmeldung bereitstellen.