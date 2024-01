Eishockey - Kölner Haie Mordandeutungen gegen Kinder von Nationalmannschaftskapitän Müller

Der 37 Jahre alte Kapitän der Haie hatte den Fall am Sonntag selbst per Instagram öffentlich gemacht. In seinem Post war ein Kommentar eines Instagram-Nutzers zu einem Familienfoto Müllers zu sehen. Zunächst hatte der Täter ein Messer und einen roten Bluttropfen gepostet und schrieb dann zu dem Foto von Müller mit seinen drei Kindern: „Ich würde diese Würmer für so ein schreckliches Spiel von dir töten.“ Seinen eigenen Post kommentierte Müller in seiner Instagram-Story mit dem Satz: „Egal was ist, sowas geht einfach nicht.“