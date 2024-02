Am Kölner Hauptbahnhof Randalierer beschmiert Polizeiauto mit Mayonnaise

Ein Randalierer hat die Bundespolizei in Köln am frühen Freitagmorgen nahe des Kölner Hauptbahnhofs intensiver beschäftigt. Alarmiert wurden sie von einem Passanten, der gegen 5.40 Uhr am Morgen einen 39-Jährigen dabei beobachtet hatte, wie er mit einer Schere einen Reifen eines am Bahnhofsvorplatz geparkten Polizeiautos zerstach. Als die herbeigerufenen Polizeikräfte am Tatort eintrafen, war zwar der Tatverdächtige verschwunden, aber die Schere steckte noch im Reifen.