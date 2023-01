Kölner Hauptbahnhof : Taschendieb entkommt mit Diebesgut im Wert von 39.000 Euro

Der Kölner Hauptbahnhof. Foto: picture alliance / dpa/Thilo Schmülgen

Köln Bei der Bundespolizei ging am Donnerstag eine Anzeige wegen eines Taschendiebstahls ein. Einer Frau wurde am Kölner Hauptbahnhof eine Tasche gestohlen, in der Gegenstände im Wert von 39.000 Euro waren.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei der Bundespolizei ging am Donnerstagabend eine Anzeige wegen Taschendiebstahls ein. Eine 41-jährige Frau gab an, dass ihr am Kölner Hauptbahnhof eine Handtasche gestohlen wurde, in welcher sich teure Wertgegenstände befanden.

Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau ihr Gepäck am Bahngleis abgestellt haben, um weitere Koffer vom Bahnsteig in den Zug zu bringen. Dabei hatte sie ihre Tasche auf einem Koffer im Zug abgestellt. Als sie wieder in den Zug einstieg, bemerkte sie, dass ihre Tasche nicht mehr da war.

Auf einer Überwachungskamera war zu sehen, wie ein Mann in den Zug einstieg und kurze Zeit später wieder verließ. Auf seinem Arm soll eine Jacke gelegen haben, unter welcher die braune Tasche zu sehen war. Wie die Frau mitteilte, befanden sich in der Tasche Bargeld und einige Luxusgegenstände im Gesamtwert von rund 39.000 Euro.

(ga)