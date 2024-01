Streit um Kölner Proklamation Stunk um den Kölner TV-Karneval

Und so ging es weiter: Kein Elferrat, keine Bühnenkapelle, und Festkomiteepräsident Christoph Kuckelkorn moderierte freihändig von der Bühne. Nur wenig erinnerte an liebgewonnene Sitzungsussancen. Dementsprechend war das Echo auch in den Sozialen Medien einhellig: „Wat ne Driss…!“ hieß es da, und „schlimmer geht nimmer“, „unfassbar am Thema vorbei, so schlecht“. Nur der bissige Auftritt von Redner Jörg Paul (J.P.) Weber in der Rolle der Karnevalslegende Horst Muys fand allgemeinen Zuspruch.